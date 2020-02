Sanremo, Jebreal: Selvaggia Lucarelli mi ha aiutato per monologo

di ntl/mad

Sanremo (Imperia), 5 feb. (LaPresse) - "Selvaggia Lucarelli mi ha aiutato, quando ho avuto bisogno di colleghe donne per dire le parole giuste mi sono rivolto anche a lei, oltre che ad autori come Sergio Rubino. Ho letto da qualche parte che c'è chi dice che lei è esperta in zoccolaggine, una parola di una violenza totale. Io sono stata chiamata talebana qualche anno fa su un giornale... queste parole violente mettono a rischio la nostra sicurezza. Gli uomini devono essere responsabili di come usano le parole, perché le donne poi pagano un prezzo alto". Così Rula Jebreal intervistata a Circo Massimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata