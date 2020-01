Sanremo, in serata duetti anche Nina Zilli e la P.F.M.

di mad

Milano, 24 gen. (LaPresse) - Nella serata speciale di Sanremo 70, giovedì 6 febbraio, saliranno sul palco dell'Ariston anche Nina Zilli, la Premiata Forneria Marconi e il Solis String Quartet. Sono i nuovi nomi degli ospiti scelti dai big per affiancarli nell'interpretazione di celebri successi sanremesi nella serata pensata per celebrare i 70 anni del Festival. Oltre ai duetti già comunicati, infatti, la novità è che Anastasio si farà affiancare dalla P.F.M. per 'Spalle al muro', Diodato ospiterà sul palco Nina Zilli e canteranno insieme '24mila baci', mentre Giordana Angi canterà 'La nevicata del '56' con il Solis String Quartet.

