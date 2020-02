Sanremo, il rapper Junior Cally in gara nella seconda serata

di mad/lrs

Sanremo (Imperia), 3 feb. (LaPresse) - Il rapper Junior Cally, al centro delle polemiche pre Festival, sarà in gara nella seconda serata, mercoledì. Con lui gli altri 11 big che non hanno partecipato alla prima serata: Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Levante, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca. Per le Nuove Proposte sul palco dell'Ariston saliranno Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Marco Sentieri e Matteo Faustini.

