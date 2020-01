Sanremo, i Big e i brani in gara: anche Tosca e Rita Pavone

Saranno 24 i Big in gara nel prossimo festival di Sanremo, che si terrà dal 4 all'8 febbraio. Durante la sua trasmissione su Rai1, 'Soliti Ignoti - Il Ritorno', il direttore artistico Amadeus ha presentato gli ultimi due cantanti la cui partecipazione era ancora 'ignota', confermando così le voci degli ultimi giorni che volevano sul palco dell'Ariston 24 e non 22 artisti. Si tratta di Tosca e di Rita Pavone che tornano al festival dopo anni di assenza.

Nel caso di Tosca, che vinse il festival 24 anni fa in coppia con Ron con il brano 'Vorrei incontrarti fra cent'anni', l'ultima apparizione fu 13 anni fa, nel 2007, quando presentò la canzone 'Il Terzo Fuochista'. Rita Pavone invece manca da Sanremo dal 1972, quando partecipò con la canzone 'Amici mai'.

Nel corso della trasmissione su Rai1, tutti i big hanno presentato il titolo del loro brano in gara. Dodici campioni si esibiranno nella prima serata del Festival, gli altri 12 nella seconda. La serata del giovedì vedrà invece la partecipazione di tutti i 24 campioni impegnati nella gara 'Sanremo 70'. Nelle 2 successive interpreteranno, di nuovo, i propri brani tutti e 24 i campioni in gara.

Questi i nomi selezionati da Amadeus, in ordine alfabetico:

Achille Lauro 'Me ne frego'

Alberto Urso 'Il sole a est'

Anastasio 'Rosso di rabbia'

Bugo e Morgan 'Sincero'

Diodato 'Fai rumore'

Elettra Lamborghini 'Musica (E il resto scompare)'

Elodie 'Andromeda'

Enrico Nigiotti 'Baciami adesso'

Francesco Gabbani 'Viceversa'

Giordana Angi 'Come mia madre'

Irene Grandi 'Finalmente io'

Junior Cally 'No grazie'

Le Vibrazioni 'Dov'è'

Levante 'Tiki Bom Bom'

Marco Masini 'Il confronto'

Michele Zarrillo 'Nell'estasi o nel fango'

Paolo Jannacci 'Voglio parlarti adesso'

Piero Pelù 'Gigante'

Pinguini Tattici Nucleari 'Ringo Starr'

Rancore 'Eden'

Raphael Gualazzi 'Carioca'

Riki 'Lo sappiamo entrambi'

Rita Pavone 'Niente (Resilienza 74)'

Tosca 'Ho amato tutto'

