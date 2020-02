Sanremo, Fiorello sul palco vestito da 'cantante mascherato'

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 7 feb. (LaPresse) - Mentre è in corso la finale delle Nuove Proposte tra Tecla e Leo Gassmann, Fiorello irrompe sulla scena vestito da 'cantante mascherato', e proprio da 'coniglio', come aveva promesso se il Festival avesse fatto grandi ascolti anche nella seconda serata. E il Festival targato Amadeus ha fatto ascolti record anche nella terza serata. Fiorello ha sceso la scala a tentoni con la pesante maschera da coniglio sulla testa. "Non vedo niente e mi si stanno sciogliendo le orecchie", scherza Fiorello, che aggiunge: "Sono il figlio di Milly Carlucci, siamo una grande famiglia: siamo i Conigli Tattici Nucleari". Poi si toglie la maschera e sotto ha la parrucca da Maria De Filippi.

