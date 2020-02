Sanremo, Fiorello show in conferenza stampa: Ancora nessuna polemica?

di mad/ect

Sanremo (Imperia), 3 feb. (LaPresse) - "Ancora nessuna polemica oggi?". E' Fiorello-show alla conferenza stampa di presentazione del 70esimo Festival di Sanremo. "Giovanna e Amadeus sono attaccati alla mia camera è c'è un silenzio assoluto. Nel '95 era diverso, perché c'erano Baudo e la Ricciarelli", scherza lo showman. "Una polemicuccia ancora nulla? Lui non lo fa apposta, quando dice delle cose si trova in situazioni, non si rende conto", aggiunge Fiorello, che fa una battuta: "Sanremo trasforma le persone: tu sei la persona più buona del mondo, ma Sanremo ti ha trasformato in un mostro, il nemico pubblico numero uno".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata