Sanremo, Fiorello: Mai più ospite, tornerei da concorrente

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 5 feb. (LaPresse) - "Ho cominciato con la dance e facevo solo cover 'discotecate' e le facevano sentire in discoteca. Facevo anche 'Sabrina Palermo', una tua parodia. Sono stato primo in classifica diverse volte". Lo ha detto Fiorello in conferenza stampa all'Ariston, scherzando con Sabrina Salerno seduta al suo fianco. Poi ha anunciato: "Da ospite non tornerò mai più a Sanremo. Da conduttore non è il mio caso: pensa se fossi stato io il conduttore con la storia qui del video di Roger Waters, non avrei saputo cosa dire. Come concorrente sì, ci verrei, perché devi fare solo tre minuti e poi sei a posto. Se ti dicono 'fai questo, fai quello', tu puoi rispondere 'non posso, sono in gara'".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata