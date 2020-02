Sanremo, Fiorello: A Morgan ho detto di non buttarsi via

Sanremo (Imperia), 8 feb. (LaPresse) - "Ho visto solo Morgan dopo, era affranto. Io ho cercato di fargli capire che lui è veramente un grande artista e non si deve buttare via, perché è un peccato, veramente un peccato". Lo ha detto Fiorello a proposito della lite tra Bugo e Morgan a margine della conferenza stampa all'Ariston. Sulla gestione della 'crisi' sul palco, Fiorello ha aggiunto: "Quella è esperienza di villaggio turistico ragazzi. Ho fatto l'animatore". E su Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: "Con lei non ci siamo più sentiti". "E' uno dei Festival più belli che io ricordi, è bellissimo", ha concluso.

