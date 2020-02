Sanremo, Fasulo: Proteste su finale giovani? Stesso meccanismo big

di ntl/mad/lrs

Sanremo (Imperia), 4 feb. (LaPresse) - "In prima fascia ci saranno le semifinali. I due finalisti che usciranno in quel confronto verranno messi in finale con gli highlights. È una cosa che abbiamo fatto diverse volte e che è la modalità con cui da cinque anni viene eletto il campione di Sanremo". Così il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, in conferenza stampa all'Ariston. "Questa modifica ha scatenato spero a caldo delle polemiche importanti, leggo cose carine - aggiunge riferendosi alle proteste di Fimi -. Io vorrei evidenziare il lavoro importante che abbiamo fatto sui giovani, che ha permesso a questi giovani di essere on air da più di due mesi. Certi attacchi mi sembrano gratuiti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata