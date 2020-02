Sanremo, Coletta: Rai1 senza Clerici è una bestemmia. E lei si commuove

di ntl/mad

Sanremo (Imperia), 7 feb. (LaPresse) - "Io trovo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente da un po' di tempo su Rai1 perché è una donna autorevole. Io credo che Rai1 debba tornare davvero a un codice di autorevolezza. Antonella Clerici è una donna ludica ma vera, autentica, che non ha mai creato filtri con gli spettatori. Per me sarà sulla ammiraglia, ci siamo parlati molto velocemente. Lei è stata molto carina con me complimentandosi quando ero alla direzione di Rai3. A Rai1 è più difficile innovare ma il mio lavoro ogni giorno è orientato nella ricerca di quella innovazione". Così il direttore di Rai1 Stefano Coletta in conferenza stampa all'Ariston. Collegata dalla sala stampa del Palafiori, la Clerici si commuove: "Le mie sono lacrime di gioia, è stato un anno complicato. Sentire parole di affetto e di stima mi fa davvero piacere, ne avevo bisogno".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata