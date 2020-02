Sanremo, Coletta: Questa edizione è record del millennio

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 9 feb. (LaPresse) - "Uno strabilancio, record del millennio. Dobbiamo tornare al 1999 per avere una media complessiva del 54,94% di share. Ieri lo share è stato 60,6, con la prima parte al 57,8% con oltre 13 milioni e 600mila spettatori, la seconda parte quasi al 69% con 8 milioni 969mila, con picchi oltre il 70% e di sette milioni. Non bastano le parole per Amadeus, grande padrone di casa, e il ringraziamento a Fiorello per essersi messo in gioco per la sua amicizia con Amadeus e lo spirito di collaborazione con la Rai. Quando torna in Rai gioca in caa. La vittoria spetta ad Amadeus, a Tiziano Ferro, a tutta la squadra di lavoro, gli autori, il vicedirettore Fasulo, la produzione, tutti i settori coinvolti". Così il direttore di Rai1, Stefano Coletta, in conferenza stampa all'Ariston a proposito del successo del Festival di Sanremo.

