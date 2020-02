Sanremo, Coletta: Festival da record, arrivo imponente giovani

di ntl/mad/ect

Sanremo (Imperia), 7 feb. (LaPresse) - "Ogni festival ha una sua caratteristica, noi abbiamo messo a confronto la messa in onda e la terza serata ha fatto risultati da record, parliamo di una media del 54,5% di share. la prima parte ha raggiunto oltre 13,5 milioni di teste. Si tratta di un festival che sta superando ogni prestazione e ci porta molto lontano nel tempo". Così il direttore di Rai1 Stefano Coletta in conferenza stampa all'Ariston. "Le mie congratulazioni vanno a tutti, ad Amadeus in primis, alla squadra degli attori, al vicedirettore Fasulo che hanno organizzato una narrazione che ha trainato tutti, con l'arrivo imponente dei target giovani. C'è una fame di memoria, la volontà dei giovanissimi di recuperare la storia". Così il direttore di Rai1 Stefano Coletta in conferenza stampa all'Ariston.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata