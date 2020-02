Sanremo, Coletta: Bis di Amadeus? Mi auguro di sì, ne parleremo con lui e Salini

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 6 feb. (LaPresse) - "Del futuro non abbiamo parlato, ma io posso oggi dire che ha vinto la grande serietà, il grande rigore di Amadeus, tutti segni che cooperano per far andare bene le cose. Non mi sento di prendere impegni qui, mi riservo di parlarne con lui e con l'ad Fabrizio Salini. Il lavoro fatto sulla selezione delle canzoni è un buonissimo lavoro che mi piacerebbe possa essere ripetuto". Lo ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, a proposito di un possibile Amadeus bis per il prossimo anno. "Al di là di Sanremo - ha aggiunto - mi piacerebbe fare molte cose con Amadeus. Mi piace il suo linguaggio e spero di poter proseguire bene la nostra collaborazione".

