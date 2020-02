Sanremo, Coletta: Amadeus bis? Sarebbe auspicabile

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 9 feb. (LaPresse) - "Io gestirò Rai1 fino a fine agosto e poi passerò al prime time delle tre reti. Bisogna sedersi a un tavolo per distanziare la decisione da questo meraviglioso risultato. Per me sarebbe auspicabile perché Amadeus ha fatto un lavoro straordinario. Però ne dovremo parlare con l'ad Salini, che ringrazio per avermi mostrato sempre grande stima". Così il direttore di Rai1, Stefano Coletta, a proposito della possibilità di un 'Amadeus bis' per il prossimo Festival di Sanremo.

