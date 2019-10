Sanremo, Carrà: Mai tanti album venduti come nel 2001

di rib/dab

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Sanremo? Non lo volevo fare, mi hanno obbligata. Alla fine ho ceduto e devo dire che dal punto di vista musicale non sono mai stati venduti tanti album come nel Sanremo del 2001. Nessuno me lo riconosce, ve lo dico io". Lo dice Raffaella Carrà nella conferenza stampa di presentazione nella sede Rai di viale Mazzini la seconda stagione di 'A raccontare comincia tu', in onda da domani su Rai 3.

