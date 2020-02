Sanremo, Bugo: Non ho più sentito e visto Morgan

Sanremo (Imperia), 8 feb. (LaPresse) - "Avrai prima la tua fama, ma il progetto funzionava così, Bugo e Morgan. Non son mica qui a dire Morgan sei una merda, è un figo". Così Bugo in conferenza stampa all'Ariston. "Sono andato via e non ci siamo più visti. Sono uscito emotivamente turbato, la prima cosa che volevo fare era scusarmi con Amadeus, a me le pagliacciate non sono mai piaciute. Volevo farlo subito, uscire anche sul palco, chiedere scusa per il problema che avevo creato io. Sono rimasto un po' lì a decomprimere. Morgan non l'ho più visto, lui non ha scritto a me né io a lui". Poi "sono riuscito a incontrare Amadeus e scusarmi. Per me basta, è finita lì".

