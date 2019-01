Sanremo, Bisio: “Migranti e politica? Ne parlerò dal palco”

C’è curiosità e attesa per quello che l’attore comico Claudio Bisio potrà dire quest’anno al Festival di Sanremo. Nel corso della presentazione dello show di Sky Italia’s Got Talent 2019, dove sarà uno dei giudici, gli viene chiesta qualche anticipazione. Lui non si sbottona e invita a rivedere il suo intervento sul palco dell’Ariston al Festival del 2013: “Migranti e politica? Ne parlerò dal palco”.