Sanremo, Bertè: Escludere da premio critica chi inneggia a violenza e misoginia

di mad

Milano, 24 gen. (LaPresse) - "Chiedo ai giornalisti della Sala Stampa dell'Ariston di escludere, a priori, una possibile candidatura al 'Premio della critica Mia Martini' di qualsiasi artista che promuova attraverso i suoi testi violenza fisica o verbale verso le donne o misoginia in generale". Lo scrive in un post su Facebook Loredana Bertè, che sottolinea: "Mia sorella è stata per anni vittima di bullismo 'verbale' e non credo che avrebbe mai voluto che il suo nome venisse associato a certi 'soggetti' che andrebbero squalificati (come avvenuto di recente e giustamente in un'altra trasmissione di successo) per istigazione alla violenza sulle donne e per il pessimo messaggio che arriva ai giovanissimi. Grazie". Il riferimento della cantante è alle polemiche legate alla partecipazione di Junior Cally in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Bertè aggiunge diversi hashtag, tra cui, #noalsessismo #noallaviolenzacontroledonne #noallamisoginia.

