Sanremo, anche Tosca e Rita Pavone in gara tra i Big

di vln

Milano, 6 gen. (LaPresse) - Sono Tosca e Rita Pavone i due nuovi big in gara al festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus durante i 'Soliti Ignoti - Il Ritorno'. Le due cantanti hanno presentato il titolo delle loro canzoni: per Tosca 'Ho amato tutto', per Rita Pavone 'Niente (Resilienza 74)'.

