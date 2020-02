Sanremo, Amadeus su attacchi Foa a Cally: De gustibus

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 4 feb. (LaPresse) - "De gustibus, io rispetto i gusti di tutti, ma penso che Junior Cally con questo brano sia meritevole, come gli altri 23, di far parte del Festival". Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa all'Ariston rispondendo a una domanda sugli attacchi del presidente della Rai, Marcello Foa, contro il rapper Junior Cally.

