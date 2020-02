Sanremo, Amadeus: Stasera sul palco Jessica Notaro con canzone su donne

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 4 feb. (LaPresse) - "Vi anticipo che questa sera nella puntata ci sarà Jessica Notaro, la ragazza sfregiata con l'acido dal suo ex. Lei è una cantante, molto brava. Questa sera con il suo amico fraterno, Antonio Maggio, canterà una canzone bellissima scritta da Ermal Meta. E questa sera vuole essere un manifesto per parlare di quello che di terribile ha subito Jessica, perché non accada mai più". Lo ha anticipato Amadeus in conferenza stampa all'Ariston, annunciando la presenza della ragazza sfregiata con l'acido dal suo ex.

