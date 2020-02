Sanremo, Amadeus ricorda Frizzi: Questo festival l'avrebbe presentato lui

di ntl/mad

Sanremo (Imperia), 5 feb. (LaPresse) - "Oggi è il 5 febbraio, ed è il compleanno di un amico di noi tutti, di Fabrizio Frizzi". Così Amadeus ricorda il collega scomparso nel 2018, mentre l'Ariston si alza in piedi ad applaudire. "Se Fabrizio ci fosse ancora, questo settantesimo Festival l'avrebbe sicuramente presentato lui", aggiunge chiamando sul palco la vedova Carlotta Mantovan. "Grazie per questo omaggio, grazie per il vostro affetto", dice lei.

