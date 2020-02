Sanremo, Amadeus: Prematuro parlare del bis, Fiorello scherzava

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 9 feb. (LaPresse) - "Non è vero, era una battuta, la metà delle cose che dice Fiore lo sapete che sono delle battute. Di un bis non ne abbiamo parlato, ci siamo concentrati su questo Festival che è appena finito". Lo ha detto Amadeus a margine della conferenza stampa all'Ariston a proposito di un suo eventuale bis alla direzione artistica del Festival, di cui aveva parlato ieri sera anche Fiorello in trasmissione. "Parlarne adesso sarebbe prematuro. Dobbiamo pensarci", ha concluso.

