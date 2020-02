Sanremo, Amadeus: Non mi tolgo sassolini, lo fa il pubblico

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 6 feb. (LaPresse) - "Nessun sassolino, non è ancora finito Sanremo, la soddisfazione è offrire uno spettacolo che il pubblico fuori possa apprezzare. Per le strade sento la gente dire che sono serate meravigliose, e questo mi fa piacere. Io sono felice così, i miei sassolini me li toglie il pubblico". Così Amadeus in conferenza stampa all'Ariston rispondendo a chi gli chiedeva se volesse togliersi qualche sassolino dalle scarpe ora che il Festival è decollato. "La Rai - ha aggiunto - mi è stata sempre vicina con grande onestà, non ho avuto modo di sentire il presidente ma ho la presenza costante dell'ad Fabrizio Salini, del direttore e del vicedirettore di Rai1. Se questo Festival va così bene lo devo alla loro fiducia".

C

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata