Sanremo, Amadeus: Non ho scelto canzone perché c'era Morgan

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 8 feb. (LaPresse) - "La scelta l'ho fatta personalmente io, non ho scelto la canzone perché c'era Morgan ma perché mi piaceva la canzone. La cantano Bugo e Morgan e mi incuriosiva la coppia: son talmente diversi stilisticamente che mi incuriosivano". Così Amadeus in conferenza stampa all'Ariston ha risposto a chi gli chiedeva perché portare un personaggio 'difficile' come Morgan al Festival. "Tu non puoi escludere a priori una persona capace, io do sempre una chance. Per me Morgan è e rimane un assoluto talento e quella canzone bellissima. Scelgo in base alle canzoni, non per ridurre il rischio".

