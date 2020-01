Sanremo, Amadeus: Mara Venier con me nella finale

di abf

Roma, 13 gen. (LaPresse) - "Ti voglio vicino a me sabato sera, voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell'Ariston e le scenderai come nessun altra”. Così Amadeus, che a 'Chiamate Mara 3131' su Radio2, ha confermato l'invito a Mara Venier tra le protagoniste femminili del 70/o Festival di Sanremo.

La conduttrice, che nell'ultima puntata di "Domenica In" aveva cercato di tenere nascosta l'emozione, ha pubblicamente accettato e ha confessato ai microfoni di Rai Radio2: "Sono onorata di questo invito: per te è la prima volta a Sanremo, per me la prima volta in radio. Scenderò quelle scale, ci vediamo sabato sera per la finale di Sanremo!".

