Sanremo, Amadeus: Bugo mi ha chiesto scusa, Morgan mi ha mandato messaggio

di ntl/mad

Sanremo (Imperia), 8 feb. (LaPresse) - "Stanotte sono andato a dormire alle 4.30, sono andato in giro per Sanremo per cercare Bugo, poi l'ho trovato, abbiamo chiacchierato e siamo riusciti anche ad addormentarci". Così Amadeus scherza con i giornalisti in conferenza stampa all'Ariston. "Io non ho visto nulla ovviamente, so che c'è stato un problema personale tra di loro, è giusto che eventualmente lo raccontino loro - spiega - la cosa che mi interessa personalmente è che è stato cambiato un testo che non poteva essere cambiato e Bugo ovviamente non l'ha potuto accettare. Bugo è una delle persone più educate che io abbia mai conosciuto, la prima cosa che mi ha detto è 'Ti chiedo scusa'. Era triste e affranto di avermi creato un problema, mi ha detto 'con tutte le cose che hai da fare sei qui alle 4 del mattino a parlare con me, non lo dimenticherò mai. Io sono convinto che la canzone sia forte e le radio le passeranno". Morgan invece "mi ha mandato un messaggio questa mattina, anche lui era dispiaciuto. Io gli ho detto ti conosco da tanti anni, lo conosciamo, è genio e sregolatezza. Loro sono molto amici, se tra due persone che si vogliono bene accade questo io mi auguro che possano risolversela e portino in giro la canzone".

