Sanremo, Amadeus: Benigni parlerà della cosa più importante, l'amore

di ntl/mad/abf

Sanremo (Imperia), 6 feb. (LaPresse) - "Io ho incontrato Benigni e gli ho detto 'Sono onorato della tua presenza e non voglio sapere cosa farai'.Abbiamo concordato solo poche cose, sarà con me all'inizio e poi farà una cosa legata alla cosa più importante che ci sia , l'amore". Così Amadeus in conferenza stampa all'Ariston.

