Sanremo, Amadeus: "Avverto responsabilità, sarà un Festival imprevedibile"

(LaPresse) - "Avverto la responsabilità del Festival, e soprattutto del 70esimo Festival, un'edizione speciale. Questo settantesimo ci obbliga anche a celebrare il passato, ma sempre con uno sguardo al presente e al futuro". il direttore artistico del 70esimo Festival di Sanremo, Amadeus, nella conferenza stampa di avvio del Festival all'Ariston. "Sarà un Festival imprevedibile, e l'imprevedibilità sarà data da amici come Fiorello, Tiziano Ferro e anche Roberto Benigni. Rosario non so davvero neanche io che cosa farà, conoscete la sua imprevedibilità" ha aggiunto il conduttore.

Sanremo, nella prima serata in gara in 12: tra loro Rita Pavone

La prima serata del Festival di Sanremo saranno in gara 12 dei 24 big e 4 delle 8 Nuove Proposte. I nomi sono stati comunicati dal vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo. Martedì 4 saliranno sul palco dell'Ariston Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Marco Masini, Raphael Gualazzi, Riki e Rita Pavone. Le Nuove Proposte saranno gli Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia.

Il rapper Junior Cally in gara nella seconda serata

Il rapper Junior Cally, al centro delle polemiche pre Festival, sarà in gara nella seconda serata, mercoledì. Con lui gli altri 11 big che non hanno partecipato alla prima serata: Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Levante, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca. Per le Nuove Proposte sul palco dell'Ariston saliranno Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Marco Sentieri e Matteo Faustini.

