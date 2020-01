Sanremo, Al Bano e Romina super ospiti prima serata con brano di Malgioglio

di mad

Milano, 24 gen. (LaPresse) - Da giorni si rincorrevano i rumors ma ora la conferma arriva da ambienti vicini alla direzione artistica: Al Bano e Romina tornano a Sanremo con un inedito dopo 25 anni, un brano scritto da Cristiano Malgioglio per loro. Parteciperanno alla prima serata in qualità di ospiti, e avranno con loro Romina Junior, che era nella pancia della mamma nel 1987, quando Al Bano e Romina erano in gara al Festival.

