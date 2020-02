Sanremo, agli Eugenio in Via Di Gioia premio critica Mia Martini

di ntl/mad

Sanremo (Imperia), 7 feb. (LaPresse) - Il premio della critica Mia Martini per le nuove proposte, assegnato dai giornalisti della sala stampa dell'Ariston, va agli Eugenio in Via Di Gioia con 40 voti, secondo posto Leo Gassman 35, Tecla 18. I voti complessivi sono stati 141, di cui 3 nulli.

