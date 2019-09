Sanremo 2020, Amadeus: 20 big in gara, serata cover sanremesi e incursioni di Fiorello

Amadeus racconta a Mara Venier, in apertura della nuova edizione di Domenica in, tutte le anticipazioni su Sanremo 2020. Venti cantanti in gara fra i big, la terza serata dedicata alle esibizioni con brani della storia del Festival, con punteggio che si sommerà a quello delle serate precedenti e che avrà valenza per la classifica finale. E poi ancora, ritorno degli ospiti internazionali e porta aperta alle incursioni di Fiorello. In doppia veste di conduttore e direttore artistico, Amadeus ha deciso di dedicare l'edizione numero 70 del Festival alle canzoni che hanno fatto la storia sanremese: i cantanti in gara sceglieranno uno dei brani dei 70 anni del Festival e lo potranno reinterpretare. La reinterpretazione avrà un punteggio e si sommerà alla classifica dei giorni precedenti. Il Festival inizierà il 4 febbraio 2020 e vedrà anche il ritorno dei grandi ospiti internazionali.

A proposito delle possibili 'incursioni' dell'amico Fiorello, Amadeus ha anticipato: "Rosario mi ha chiamato e mi ha chiesto se ero in ansia. 'Io lo sono' mi disse. 'Tu lascia la porta aperta, io entro ed esco'. Con Rosario siamo come fratelli - ha aggiunto - lo conosco da 35 anni e ha la libertà di fare quello che vuole. Non c'è neanche bisogno che mi avvisi".

