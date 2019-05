Salini: Rai Movie? No volontà penalizzare cinema, porteremo più film

di vln/ect

Dogliani (Cuneo), 4 mag. (LaPresse) - "Non c'è nessuna volontà di penalizzare il cinema. Noi stiamo valorizzando ulteriormente il prodotto cinematografico. Vedremo più cinema distribuito sull'offerta complessiva Rai. L'obiettivo è incrementare il numero di film sulle diverse reti". Così l'ad Rai Fabrizio Salini parlando al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani (Cuneo) sulla chiusura di Rai Movie. "Ci sarà un altro brand ma non stiamo abdicando o penalizzando il cinema", ha ribadito precisando che sulle reti Rai ci sarà "più cinema e più approfondimento. Rai movie ha un numero di film consistente ma un alto tasso di replica: il mio obiettivo è avere più titoli freschi e meno repliche". Salini ha spiegato che Rai Cinema negli ultimi tre anni ha finanziato 219 film investendo 70-75 milioni di euro l'anno: "Non c'è alcuna volontà di penalizzazione". "Io", ha aggiunto, "voglio essere ricordato non come colui che ha chiuso Rai Movie ma come quello che ha portato più cinema in Rai e si è battuto per avere più film e titoli nuovi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata