Romina Falconi lancia il suo psico-pop con 'Biondologia'

di Chiara Troiano

Dopo aver cantato il pessimismo in 'Cadono saponette', l'abbandono in 'Le 5 fasi del dolore' e la dipendenza affettiva in 'Vuoi l'amante', Romina Falconi passa ad una nuova forma musicale: lo Psico-Pop. La cantautrice romana, con all'attivo una partecipazione a Sanremo Giovani nel 2007 e una a 'X Factor' nel 2012, oltre ad un tour mondiale come corista di Eros Ramazzotti nel 2009, ora è pronta a presentare al pubblico il suo nuovo lavoro 'Biondologia - L'arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso'.

Dodici brani legati dallo studio psicologico delle emozioni. "Questo album - racconta Romina - è una mappa psico-emozionale di tutti gli schiaffi della vita. Ogni canzone è uno stato emotivo preciso, con un suo suono e una sua voce narrante: quella di un paziente dall'analista. Voglio parlare di emozioni perché sono pure e incontrollabili, così come è puro il paziente che si racconta: non deve avere ragione, non deve essere saggio, vuole solo tornare in piedi".

C'è una ragione dietro la scelta di questo tipo di scrittura: "Voglio che chi mi ha scelta non si senta più solo. Ne so qualcosa della solitudine. In certe situazioni si vorrebbe apparire forti, migliori; si vorrebbe sempre avere ragione. Io me ne sono fregata della ragione e ho puntato tutto sulle debolezze umane. Cado a pezzi e chiedo scusa, rido di tutto e di me. Dedico con ferocia questi capitoli a chi, come me, sa che gli eroi non sono quelli invincibili; sono i caduti che hanno saputo insistere".

'Biondologia' è stato interamente scritto da Romina Falconi e prodotto da Francesco 'Katoo' Catitti. Tra i musicisti che hanno collaborato al disco spiccano i nomi di fama internazionale Gary Novak e Reggie Hamilton. Prima di partire con il tour ufficiale, che prenderà il via a maggio, Romina terrà un tour instore di presentazione del disco, al via il 15 marzo a Milano.



