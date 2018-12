Claudia Galanti e Massimo Sestini ospiti della quarta puntata di "Rivelo"

Il programma tv di Lorella Boccia, in onda ogni venerdì su Real Time, vedrà ospite la modella, che parlerà del suo ex Gianluca Vacchi, e il fotografo sul tema "Le guardie del corpo di Madonna mi hanno riempito di botte”

Per la quarta puntata di "Rivelo", il programma in onda ogni venerdì su Real Time alle 23.45, saranno ospiti la modella Claudia Galanti e il fotografo Massimo Sestini. Galanti parlerà del tema, “Sono fuggita a Parigi per scappare da Gianluca Vacchi con cui ho avuto una storia”, Sestini racconterà delle "Le guardie del corpo di Madonna che mi hanno riempito di botte”.

Chi è Lorella Boccia - Boccia è uno dei nuovi volti del gruppo Discovery, ha condotto insieme a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta “Amici Casting” e la scuola di “Amici di Maria de Filippi” attualmente in onda dal lunedì al venerdì alle 13:50 su Real Time. Dopo numerose esperienze tra tv, teatro e cinema approda alla conduzione da solista con un nuovo programma accompagnando il telespettatore in questo viaggio fatto di emozioni e colpi di scena. Dodici illustri ospiti sederanno davanti la chiave della verità ed apriranno con sincerità il loro cuore. Su Instagram e Facebook sarà possibile commentare le puntate con l’hashtag #Rivelo.

