Riparte 'E poi c'è Cattelan': primi ospiti Mengoni e Jimmy Fallon

di Chiara Troiano

E' il presentatore più amato della sua generazione e ormai Alessandro Cattelan ha guadagnato un'autorevolezza che gli permette di fare praticamente qualunque cosa nel suo 'late night da prima serata' targato Sky. Riparte infatti giovedì 'E poi c'è Cattelan' con la sua nuova edizione, ancora una volta in onda in prima serata su Sky Uno, dopo il successo dell'anno scorso. Otto settimane con le interviste di culto e le gag che hanno fatto la fortuna della produzione originale Sky.

Per la prima puntata ospiti Marco Mengoni, recordman e star del pop italiano da anni ai vertici di tutte le classifiche e in giro col nuovo tour in Europa e in Italia, e - prima volta per la tv italiana - Jimmy Fallon. Fra i più amati e popolari conduttori al mondo nonché punto di riferimento dello stesso padrone di casa, Fallon ha ospitato Alessandro Cattelan nello studio del suo 'Tonight Show' a New York, per un'intervista esclusiva.

A dare il via alla nuova edizione l'opening Alessandro Cattelan, Marco Villa e l'Amico Argentino in giro per Milano a caccia dei fantasmi dei vecchi ospiti di 'Epcc'. La clip vedrà l'amichevole partecipazione del sindaco della città Beppe Sala. Nel corto anche la star di 'Gomorra - La Serie' Salvatore Esposito, la cantante, ereditiera e showgirl Elettra Lamborghini e il rapper Jake La Furia.

Fra gli ospiti della nuova edizione Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Enrico Mentana, Antonella Clerici, Salvatore Esposito e Arturo Muselli, Antonio Conte, Alberto Tomba. In pieno stile 'Epcc', anche quest'anno si alterneranno quindi personaggi, sketch, storie, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'attualità, al centro dello show di Alessandro Cattelan per delle interviste che, spesso e volentieri, diventano momenti di spettacolo virali. L'anno scorso, per esempio, era successo con l'ospitata di Emily Ratajkowski, portata a cena in tram al chiosco dei polli arrosto, e con la puntata con Monica Cirinnà e Valerio Mastandrea, fra diritti civili e un monologo di Mattia Torre su genitori e figli. Senza tralasciare Matteo Bocelli che ha voluto cantare i Beatles sui pattini a rotelle e il successo della canzone trap di Cattelan 'Broccoletti'.

