Ridere con Paola Cortellesi e sognare Camelot: i film al cinema dal 18 aprile

di Corinna Spirito

Un cartone animato francese e un film d'avventura americano per intrattenere bambini e ragazzi, commedie italiane e francesi per i più grandi e racconti di riscatto sociale per chi non ha solo voglia di divertirsi al buio della sala. Sono molte e varie le nuove proposte per il weekend pasquale: ecco tutte le uscita nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 18 aprile

Ma cosa ci dice il cervello - Continua la collaborazione tra Paola Cortellesi e Riccardo Milani. Dopo successi di pubblico come Mamma o papà? e Come un gatto in tangenziale, il regista torna a dirigere l'attrice in una commedia esilarante che riflette sulla società contemporanea. Giovanna (Paola Cortellesi) è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi "Fantastici 5" (Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi), tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

Cyrano Mon Amour - Il trentaseienne francese Alexis Michalik scrive e dirige la trasposizione cinematografica di uno dei più grandi successi del teatro francese, Edmond. Ed è questo il titolo anche del film in Francia, che però nella traduzione italiana diventa Cyrano Mon Amour, strizzando l'occhiolino alla trama: il percorso che porta il giovane Edmond Rostand a scrivere unoa delle commedie teatrali più note di sempre: Cyrano de Bergerac. È proprio Edmond Rostand il protagonista del film, ambientato nel dicembre del 1897, a Parigi: è un giovane drammaturgo dal talento geniale, ma sfortunatamente tutto ciò che ha scritto finora è stato un flop e da due anni a questa parte è afflitto dal blocco dello scrittore. Ma grazie alla sua ammiratrice Sarah Bernhardt, Rostand conosce il più celebre attore del momento, Constant Coquelin, che insiste nel voler recitare nella sua prossima commedia e vorrebbe farla debuttare in sole tre settimane. C'è però un piccolo problema: Rostand non l'ha ancora scritta! Nonostante le esigenze dei produttori, i capricci delle attrici, la gelosia della compagna e i problemi amorosi del suo migliore amico, Rostand inizia a scrivere la nuova commedia, di cui non sa nulla e in cui nessuno inizialmente sembra credere. La sola cosa che conosce è il titolo: Cyrano de Bergerac.

Il ragazzo che diventerà re - Scritto e diretto dallo sceneggiatore di Ant-Man, Joe Cornish, Il ragazzo che diventerà re è un film d'avventura che parte dalla Londra di oggi ma porta gli spettatori e il protagonista a rivivere l'epica del Medioevo. Alex è uno studente inglese di 12 anni che scopre la mitica spada di Excalibur e da quel momento la sua vita cambia per sempre: i problemi di ogni giorno diventano insignificanti. Con la più potente spada nella storia nelle sue mani, Alex diventa il protagonista di un’epica avventura in compagnia dei suoi amici costretti a fare i conti con Morgana, decisa a distruggere il mondo.

Le invisibili - Dopo il grande successo in Francia (dove è stato campione d'incassi con oltre 10 milioni di euro al box office), arriva anche in Italia la commedia tutta al femminile di Louis-Julien Petit che ha per protagoniste un gruppo di clochard parigine. Tratto dal lavoro sul campo di Claire Lajeunie, che ha dedicato un libro e un documentario alle donne senza dimora di Parigi, il film ruota attorno alle quattro assistenti sociali dell’Envol, un centro diurno che fornisce assistenza alle donne senza fissa dimora. Quando il Comune decide di chiuderlo, si lanciano in una missione impossibile: dedicare gli ultimi mesi a trovare un lavoro al variopinto gruppo delle loro assistite, abituare a vivere in strada. Violando ogni regola e incappando in una serie di equivoci, riusciranno infine a dimostrare che la solidarietà al femminile può fare miracoli. Il cast sensazionale include nomi celebri, come Audrey Lamy e Corinne Masiero, e moltissime attrici non professioniste con un passato reale di vita per la strada.

Il campione - Stefano Accorsi e il giovane Andrea Carpenzano sono protagonisti dell'esordio alla regia di Leonardo D'Agostini. Protagonista del suo Il Campione è Christian Ferro, un ragazzo pieno di talento, indisciplinato, ricchissimo e viziato: è una rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza, il nuovo idolo che ha addosso gli occhi dei tifosi di mezzo mondo. Valerio, invece, solitario e schivo, con problemi economici da gestire e un’ombra del passato che incombe sul presente, è il professore che viene assegnato al giovane goleador quando - dopo l’ennesima bravata - il presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po’ di disciplina attraverso una tappa fondamentale per un ragazzo della sua età, l’esame di maturità. I due, che non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro, si troveranno legati a doppio filo, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi.

A spasso con Willy - Dalla Francia arriva un cartone animato francese ambientato nello spazio. Protagonista è Willy che, a seguito della distruzione della navicella su cui si trovava, viene separato dai genitori con cui viaggiava nello spazio. La sua capsula di salvataggio atterra su un pianeta selvaggio e inesplorato. Con l'aiuto di Buck, un robot di sopravvivenza, dovrà cavarsela fino all'arrivo dei soccorsi. Nel frattempo Willy, Buck e Flash, una creatura aliena con cui hanno fatto amicizia, scopriranno il pianeta, la sua fauna, la sua flora...ma anche i suoi pericoli!

Rapiscimi - Giovanni Luca Gargano ambienta il suo secondo film in un paesino sperduto dell'Aspromonte, dove quattro disoccupati, sfaticati, pigri e fancazzisti, decidono di riscattarsi. Dopo averla combinata grossa ed essersi inimicati tutto il paesino della Calabria in cui vivono, si danno alla fuga nel bosco e hanno un'idea: creare un'agenzia che organizza rapimenti per ricchi annoiati dalle solite vacanze e che vogliono vivere l'ebbrezza di un'emozione estrema.

Torna a casa, Jimi! 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro - Da Cipro arriva una commedia ambientata sulla linea di confine di Cipro, un Paese diviso a metà da decenni. Premiato al Tribeca Film Festival, il film di Marios Piperides racconta la situazione sociale cipriota con un espediente originale e divertente: quello di un cane che - ignaro della zona cuscinetto dell'Onu che divide le due parti dell'isola - attraversa il confine cipriota. Per il suo padrone sarà un'impresa omerica riportarlo indietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata