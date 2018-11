Il reggae è patrimonio dell'umanità. Unesco: "È stata la musica degli emarginati"

Nato in Giamaica, il genere musicale ha trovato la fama mondiale grazie a Bob Marley

La musica reggae, il cui groove ha trovato la fama mondiale grazie a Bob Marley, ha conquistato un posto nella lista dei tesori culturali globali delle Nazioni Unite. L'Unesco ha infatti aggiunto il genere musicale originario della Giamaica alla sua lista di patrimoni mondiali immateriali dell'umanità, ritenuto quindi degno di protezione e promozione.

Secondo l'Unesco, la musica reggae ha "contribuito al dibattito internazionale su ingiustizia, resistenza, amore e umanità, sottolineando le dinamiche dell'elemento che nello stesso tempo è cerebrale, socio-politico, sensuale e spirituale". Nato in Giamaica, il genere musicale è un insieme di numerose influenze che provengono dai Caraibi, dal Nord America e dall'America Latina. "Nella sua fase embrionale, - spiega l'Unesco - il reggae è stato la voce degli emarginati e ora questa musica è abbracciata in tutto il mondo e in tutte le classi sociali, le etnie e i generi".

