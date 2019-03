Red Hot Chili Peppers, stasera in streaming lo show alle Piramidi di Giza

Sarà trasmesso in diretta streaming lo storico concerto dei Red Hot Chili Peppers in programma questa sera alle 19 ora italiana alle Piramidi di Giza in Egitto. Sarà possibile seguire in diretta lo show nel sito archeologico sulla pagine YouTube e Facebook e sul profilo Twitter della band californiana, come riporta il sito del magazine statunitense Billboard. "Prima di andare in ogni posto nuovo il mio corpo ha i brividi per l'eccitazione, per il desiderio di un nuovo mistero che si disvela, per l'attrazione verso una nuova cultura, per la possibiltà di avere nuovi amici, assaggiare nuovi sapori e assorbire nuovi ritmi", ha detto in un comunicato il bassista del gruppo californiano Flea. "Imparare, imparare, imparare. Sta succedendo ora. Il mio cuore è in fermento per la gioia alla prospettiva di suonare in Egitto. Sono profondamente grato e umile per questa esperienza", ha aggiunto il cofondatore dei Red Hot Chili Peppers. La band è attualmente al lavoro sul 12esimo album della propria carriera.

