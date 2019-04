Real Time, domani doppio appuntamento per la nascita del figlio di Harry e Meghan

Dopo il matrimonio di Harry e Meghan, in occasione della nascita del royal baby, un nuovo appuntamento in perfetto stile Real Time che entrerà ancora una volta nel complesso mondo della corona inglese con un approfondimento sulla famiglia reale più seguita e discussa. I due speciali, che avranno come focus l'ultimo lieto evento della casa reale e il conflitto tra le due giovani coppie con protagoniste Meghan e Kate, andranno in onda giovedì 25 aprile.

Ore 21.10 - 'Meghan e Harry: erede in arrivo': fidanzamento, matrimonio, luna di miele e gravidanza, Meghan Markle ha seguito tutti gli step! Già il popolo si è dato alle scommesse: sarà maschio o femmina? Che nome avrà il nascituro? In questo documentario approfondiremo tutti i dettagli sul prossimo principino reale e sui preparativi alla nascita.

Ore 22.10 - 'Kate vs Meghan: una guerra reale': in questo speciale scopriremo i dettagli più scabrosi dell'amicizia molto discussa tra le due cognate. Dopo aver sposato i principi più ambiti del mondo, Meghan e Kate attirano nuovamente l'attenzione della stampa su di loro, questa volta però è il rapporto tra le due cognate ad essere al centro dei gossip. Si vocifera che siano ormai ai ferri corti, ma sarà tutto vero?

