Rami Malek, da Freddie Mercury al cattivo in 007

L'attore sarà al fianco di Daniel Craig nel nuovo film della saga e promette: "Farò in modo che Mr Bond non abbia vita facile per la sua 25esima missione"

di Silvia Caprioglio

Dopo l'Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury in 'Bohemian Rhapsody', Rami Malek sarà al fianco di Daniel Craig nell'ultimo film della saga di 007. "Prometto di fare in modo che Mr Bond non abbia vita facile per la sua 25esima missione", ha fatto trapelare Malek, lasciando intendere che farà 'il cattivo'. Oltre a Craig, che dovrebbe vestire per la quinta e ultima volta i panni della famosa spia di Sua Maestà, l'attrice francese Lea Seydoux sarà la 'Bond girl'. Seydoux, che ha recitato in 'Spectrum', l'ultimo capitolo della serie uscito nel 2015, torna interpretando la psicologa Madeleine Swann, figlia di Mr. White, nemico di Bond in 'Casino Royale' e 'Quantum of Solace'. "Sono molto felice di essere tornata e non vedo l'ora di iniziare", ha sottolineato. Naomie Harris darà il volto a Miss Moneypenny, la fedele assistente di M, interpretato da Ralph Fiennes. Ben Whishaw ha invece di nuovo il ruolo di Q, il curioso capo del laboratorio dell'MI6, mentre Jeffrey Wright quello di Felix Leiter.

La saga riparte dalla Giamaica, dove aveva casa il romanziere britannico Ian Fleming, creatore di James Bond, ma toccherà anche la Norvegia, Londra e l'Italia. Dopo la morte di Fleming nel 1964, la sua residenza, chiamata Goldeneye, sulla costa settentrionale dell'isola, nella baia di Oracabbesa, era stata acquistata da Bob Marley. A dirigere l'episodio Cary Fukunaga, già regista di True Detective, mentre è ancora mistero sul titolo. Fukunaga, californiano, a differenza dei suoi predecessori, per lo più britannici come la famosa spia, ha sostituito nell'agosto scorso Danny Boyle, regista premio Oscar di 'The Millionaire', che aveva gettato la spugna a causa di "divergenze artistiche" con la produzione. Questo cambiamento aveva ritardato le riprese del film, la cui uscita era prevista questo autunno, una scadenza ora rimandata, secondo i rumor, all'8 aprile 2020.



