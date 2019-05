Rambo torna a Cannes: Sylvester Stallone promuoverà il quinto film

La presenza della star del cinema alla Croisette per promuovere la sua ultima fatica artistica è prevista durante una sessione speciale organizzata proprio in suo onore

Sylvester Stallone sarà fra i protagonisti al Festival di Cannes per presentare immagini esclusive di Rambo V, il film sulle nuove avventure del Veterano del Vietnam. La presenza della star del cinema alla Croisette per promuovere la sua ultima fatica artistica è prevista durante una sessione speciale organizzata proprio in suo onore. L'attore di Hollywood, abituato a ruoli 'muscolari', aveva postato online solo un anno fa, un'immagine in cui appariva molto performante, ginocchio a terra, annunciando questo progetto.

Stallone conta diverse passate presenze al festival di Cannes. Nel 2014 arrivò sulla Croisette per presentare The expendables 3, con Arnold Schwarzenegger, Harrisson Ford, Antonio Banderas. Il trio di star del cinema fece un vero e proprio show sfilando su veicoli blindati. Al Palais des Festivals, sede della celebre kermesse cinematografica della costa azzurra, il 24 maggio Stallone presenterà le immagini di Rambo V. Dopo un montaggio che racconta la sua carriera, verrà proiettata la versione restaurata del primo Rambo di Ted Kotcheff (1982). Nella prima opera della saga, Rambo incarna un veterano della guerra del Vietnam che si ribella contro l'ostilità degli agenti di polizia di una cittadina dello Stato di Washington. Partecipa poi a varie missioni in Asia negli altri tre film. Rambo è uno dei più popolari personaggi cinematografici degli ultimi decenni. Rambo V: Last Blood uscirà nelle sale nell'autunno del 2019. La sceneggiatura è stata scritta da Matthew Cirulnik e Sylvester Stallone. Nei giorni scorsi Stallone ha pubblicato un dietro le quinte dal set di Rambo V.



