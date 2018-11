Rai, successo per 'L'amica geniale': oltre 7 milioni di spettatori per il debutto

Si tratta del programma più visto in tv della nuova stagione televisiva, miglior risultato raggiunto da una fiction in autunno

Straordinario successo martedì in prima serata su Rai1 per la prima puntata de 'L'Amica Geniale', seguita da 7 milioni 92mila spettatori con uno share di 29,3%. Si tratta del programma più visto in tv della nuova stagione televisiva, . Gli spettatori unici raggiunti complessivamente sono stati 13 milioni 844mila, il 23% del Paese, con un picco di ascolti che ha toccato quota 8 milioni 118mila.

Su Rai2 l'appuntamento con 'Il ristorante degli chef' ha totalizzato 668mila spettatori e il 2,8 di share, mentre su Rai3 '#cartabianca' ha ottenuto 962mila spettatori e il 4,2 di share. Sempre bene nel preserale di Rai1 'L'Eredità', seguito da 4 milioni 786 mila spettatori e il 23,7 di share, mentre in access prime time 'I soliti ignoti - Il ritorno' ha ottenuto 5 milioni 783mila spettatori e uno share di 21,7.

In seconda serata buon risultato per 'Porta a porta' con 1 milione 5mila spettatori e il 12,3 di share. Su Rai2 'Quelli che dopo il Tg' ha fatto registrare 1 milione 136mila e il 4,2 di share, mentre su Rai3 ancora un buon seguito per 'Alla lavagna!!' con 1 milione 576mila spettatori e il 6,3 di share. Nel pomeriggio di Rai1 da segnalare 'Vieni da me' con 1 milione 709mila spettatori e uno share di 11,9, a seguire 'Il paradiso delle signore' con 1 milione 440mila e 12,1 di share e la seconda parte della 'Vita in Diretta', con 1 milione 915mila spettatori e il 14,5 di share.

Bene anche l'informazione Rai. Il Tg1 delle 20 ha realizzato 5 milioni 624mila spettatori e il 23,7 di share, il Tg2 delle 13, 2 milioni 335mila spettatori e il 16,4 di share; mentre il Tg3 delle 19 è stato visto da 2 milioni 176mila spettatori (share 11,7). Le edizioni della TgR alle 14 hanno totalizzato 2 milioni 537mila spettatori e il 16,6 di share. Da segnalare tra le reti specializzate, il buon risultato di Rai YoYo che nel daytime (tra le 7 e le 9) ha raggiunto il 2,8 di share.

Il Gruppo Rai si aggiudica la prima serata con il 38,9 di share e 10 milioni 287mila spettatori, la seconda serata con 4 milioni 268mila spettatori e il 34,8 di share e l'intera giornata con 3 milioni 949mila spettatori e il 37 di share.

