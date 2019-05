Rai, Salini: Voglio azienda più rapida che guarda a giovani

di vln/ect

Dogliani (Cuneo), 4 mag. (LaPresse) - "Voglio una Rai sempre più rapida, veloce, meno immobile, che guarda al futuro, che è consapevole di quello che sta accadendo nel settore, e che è in grado di innovare e rischiare di più". Così l'ad Rai Fabrizio Salini parlando al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani (Cuneo). "Voglio una Rai che guarda ai più giovani - ha aggiunto -. Attrarre i più giovani è il mio obiettivo: dobbiamo recuperare coloro che abbiamo dimenticato come spettatori e come consumatori di contenuti. La miopia di questi anni ha fatto sì che molto pubblico preferisse altre forme di consumo audiovisivo".

