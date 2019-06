Rai, Salini-De Santis su 'La Traviata': Più vivo valore servizio pubblico

di dab

Milano, 22 giu. (LaPresse) - "Con la serata di ieri sera, l'ultima regia di Franco Zeffirelli, La Traviata, l'Opera trasmessa in diretta su Rai1 dall'Arena di Verona, la Rai non ha solo omaggiato un maestro come Zeffirelli, ma ha reso ancor più vivo il valore del Servizio Pubblico". Così l'ad, Fabrizio Salini, accoglie l'ottimo consenso di pubblico che ha premiato la diretta de 'La Traviata' in prima serata sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. "Un risultato - aggiunge Teresa De Santis, direttore di Rai1 - che lascia intendere come la Rai sia sulla buona strada per una tv di qualità che affronta con successo anche le sfide del prime time con opere alte da puro Servizio Pubblico".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata