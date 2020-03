Rai, Cda: Rinvio implementazione piano industriale e budget 2020

di dab/ntl

Roma, 20 mar. (LaPresse) - Il Consiglio d'amministrazione, riunito sotto la presidenza di Marcello Foa e alla presenza dell'Amministratore delegato Fabrizio Salini, ha esaminato le implicazioni del protrarsi della crisi del Coronavirus sul piano industriale e ha concluso che purtroppo la tempistica prevista non potrà essere rispettata, essendo la Rai chiamata a onorare il proprio mandato di servizio pubblico in condizioni di emergenza per il Paese e dunque anche per l'azienda Rai. Il Consiglio ha pertanto deciso, all'unanimità, di rinviare l'implementazione del piano industriale e delle direzioni per generi. Questo significa che fino al 31 dicembre le Reti opereranno secondo le modalità attualmente in vigore. Anche il budget 2020 sarà rinviato di conseguenza. In una lettera ai dipendenti, il presidente Foa e l'Ad Salini ringraziano “tutti per lo sforzo profuso, nella certezza di poter contare sul contributo straordinario di tutti fino a quando l'emergenza del Coronavirus non sarà terminata”.

