D'Urso contro la Rai: "Annullata mia intervista a Cartabianca". Il Pd grida alla censura

La battaglia Mediaset-Rai prosegue, e non solo a colpi di ascolti. L'ultima vicenda è quella portata alla luce da Barbara d'Urso, che accusa la Rai di avere cancellato la sua intervista, già programmata, a '#cartabianca' su Rai3.

"Stasera sarei dovuta essere ospite di Bianca Berlinguer - scrive su Instagram la signora della domenica -, una delle giornaliste che stimo di più in Italia e lei stima me. Lo scorso aprile Bianca mi ha promesso che sarei andata da lei il 28 giugno dopo il Grande Fratello. Poi però ero sul set della Dottoressa Giò e quindi questa estate Bianca mi ha telefonato più volte chiedendomi di andare nella nuova edizione, e abbiamo concordato l'intervista per il 18 settembre, cioè stasera". Inizia così il lungo sfogo della d'Urso che racconta di come, dopo aver ricevuto l'autorizzazione a editore e direttore, tutto era organizzato per l'intervista. Poi, la doccia gelata: "Mi ha telefonato Bianca molto dispiaciuta dicendomi che la Rai le ha chiesto di annullare la mia intervista di stasera. Grazie comunque Bianca, sai - conclude Barbara - che mi faccio intervistare da pochi ma da te sarei venuta".

- si legge in una nota - dovuto a una valutazione aziendale dettata da considerazioni editoriali. Tanto che alla signora D'Urso è stato proposto di rinviare l'intervista a una delle prossime puntate". La replica, però, non è bastata a placare le polemiche. Soprattutto in casa Pd si grida alla censura. La prima a pronunciarsi è la deputata Stefania Pezzopane che parla di "caccia alle streghe" e si chiede "chi ha deciso l'annullamento dell'intervista di Barbara d'Urso stasera? Non vorrei che la risposta fosse che sta spirando il vento freddo del cambiamento in peggio".

A lei segue l'eurodeputata Pina Picierno, solidale con le due donne coinvolte e critica verso il governo: "E meno male che dovevano dire addio ai bavagli e aprire come scatolette di tonno tutto quello che i 5 stelle incontravano". La parlamentare Raffaella Paita definisce "inqualificabile" il comportamento della tv pubblica e si domanda: "Di cosa ha paura la nuova Rai Lega-Cinque Stelle? Della libertà che caratterizza le due protagoniste di questa incredibile vicenda? Cosa vuole dimostrare con questo gesto di forza l'azienda? Chi saranno i prossimi ospiti ad essere sgraditi?". E c'è chi, come il parlamentare Camillo d'Alessandro, teme per il futuro: "Che succede in Rai? Carmelita d'Urso invitata e poi scaricata. Il cambiamento colpisce ancora. A farne le spese è la Rai che impone a una grande giornalista come Bianca Berlinguer di cancellare l'intervista a Barbara D'Urso. Censura? Oggi è toccata alla D'Urso. A chi tocca domani?".



