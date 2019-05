Rai2, la semifinale di 'The Voice of Italy' in onda il 30 maggio

Messa in onda speciale per la semifinale di 'The Voice of Italy', il talent musical condotto da Simona Ventura in onda ogni martedì su Rai2. La settima puntata andrà infatti in onda di giovedì, 30 maggio, e vedrà protagonisti i talenti dei quattro team che nella puntata del 28 maggio avranno superato il 'Knock out'.

Quella sarà l’ultima occasione per i quattro coach Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno, per decidere chi far salire sul palco della finale, in onda in diretta il 4 giugno.

