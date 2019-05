Rai2, i Best Six sul ring per la Battle di 'The Voice of Italy'

Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno hanno concluso la fase delle Blind Audition selezionando i Best Six: ora Coach e Voci si preparano per la Battle

Conto alla rovescia per martedì 28 maggio quando, alle 21.20 su Rai2, Simona Ventura darà il via alla Battle, portando nel vivo della seconda fase “The Voice of Italy” che vedrà i 24 talenti rimasti in gara sfidarsi a coppie sul ring allestito nello Studio 2000 del Centro di Produzione Tv Rai di via Mecenate a Milano.

Sarà una puntata di scelte importanti per Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno. Coppie di concorrenti della stessa squadra si esibiranno insieme in “duelli canori”, accompagnati nella performance live dalla band: il coach di riferimento dovrà decidere chi dei due talent sarà il più meritevole e potrà accedere alla fase successiva. Soltanto in 12, 3 per ciascun team, arriveranno alla terza fase, dei “Knock-out”, in onda il 30 maggio 2019.

Queste le Voci che si sfideranno nelle Battle e i team di appartenenza:

Team Gigi: Andrea Settembre – 17 anni, di Napoli, studente; Domenico Iervolino - 21 anni, nato ad Aversa vive a Ottaviano (NA), studente; Carmen Pierri - 16 anni, nata a Salerno vive a Montoro (AV), studentessa; Sofia Tirindelli - 16 anni, vive a Roma, studentessa; Elisabetta Pia Ferrari - 29 anni, nata a Roma vive a Terracina, consulente; Elisa Gaiotto in arte Eliza G - 34 anni nata a Sacile (PN) vive a Caneva (PN), cantautrice.

Team Elettra: Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba - 22 anni, nata a Desenzano del Garda (BS), vive a Milano, fundraiser; Lisa Cardoni in arte Leslie - 25 anni, nata a Guardiagrele (CH) vive a Milano, impiegata; Andrea Berté - 17 anni, nato a Bergamo vive a Ponteranica (BG), studente; Beatrice Inguscio in arte Trisss - 23 anni, vive a Savigliano (CN), cameriera; Tahnee Rodriguez - 31 anni, vive a Roma, cantante; Greta Giordano - 18 anni, nata a Caserta vive a Pignataro Maggiore (CE), studentessa.

Team Morgan: Noemi Mattei in arte Naïve - 21 anni di Roma, studentessa; Matteo Camellini - 24 anni di Sassuolo (MO); Viola Bologna in arte Violet - 18 anni, vive a Livorno, studentessa; Dominique Chillé Diouf in arte Diablo - 18 anni nato a Roma vive a Cervasca (CN), disoccupato; Elisa Paschetta in arte Joe Elle - 21 anni, vive a Bra (CN), studentessa; Erica Bazzeghini - 20 anni, vive a Varese, studentessa.

Team Gué: Brenda Carolina Lawrence - 21 anni, nata a Cremona vive a Pieve d’Olmi (CR), studentessa; Federica Filannino - 26 anni nata a Barletta vive a Gorizia, studentessa; Josuè Previti - 17 anni di Messina, studente; Ilenia Filippo - 24 anni, vive a San Lucido (CS), studentessa; Ilaria Amagour in arte Hindaco - 24 anni, nata a Leonforte (EN) vive a Milano, artista; Francesco Sorrentino in arteFrancesco Da Vinci - 25 anni di Napoli, musicista.

