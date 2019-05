Rai2, Enrico Lucci torna in tv con 'Realiti': il Truman show dell'informazione

Un conduttore 'pazzo' convinto di presentare un reality, inconsapevoli concorrenti sottoposti alla gogna mediatica e una giuria di tre saggi. Su Rai2 va in scena l'Italia del selfie e del narcisismo con il nuovo programma dell'ex iena Enrico Lucci 'Realiti - siamo tutti protagonisti'. Un format originale che "cerca di raccontare il Truman show planetario a cui tutti partecipiamo" attraverso i social network, ha spiegato Lucci. Una parodia del reality che si misurerà con la sua regina, Barbara d'Urso, andando in onda tutti i mercoledì in prima serata dal 5 giugno, in contemporanea con lo show della conduttrice su Canale5. Tra gli ospiti fissi anche Asia Argento, che torna in tv dopo l'ondata di polemiche. Sarà "una rivalsa, una lotta contro i bastardi", ha detto la regista e attrice in conferenza stampa, "mi sembrava giusto mettermi in gioco in questo momento della mia vita" con un programma sperimentale che tratta di temi di attualità. "Sono venuta qui come giudice perché non volevo essere una concorrente visto che qualsiasi stronzata che pubblico su Instagram fa discutere".

Argento farà parte insieme al rapper Luché e allo scrittore irriverente Aurelio Picca della giuria dei saggi che saranno affiancati da una giuria popolare di dieci consiglieri. Durante le sei puntate si parlerà di diversi temi: dall'accoglienza alle migrazioni, dal rap alla chirurgia estetica. "Verranno trattati i fatti di attualità della settimana - ha spiegato Lucci - e in base a questi verranno selezionati dei contenuti pubblicati sui social da vip, politici e gente comune che diventeranno i protagonisti inconsapevoli della puntata".

Si andrà da politici come Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti a vip come Wanda Nara. Nessuna distinzione tra personaggi famosi e non. "Nessuna presa in giro - ha assicurato Lucci - mi piace invece creare il cortocircuito con le stesse armi utilizzate da chi mi è di fronte, come il tenente Colombo", a cui il conduttore si è sempre "ispirato". Al termine di ogni puntata ci sarà un vincitore e un eliminato. Immancabile il voto da casa che si esprimerà con i like su Instagram. "È la prima volta che la tv generalista si connette e si ibrida con Instagram", ha sottolineato il direttore di Rai2 Carlo Freccero. Il verdetto finale verrà però decretato dal conduttore che potrà ribaltare gli esiti del voto.

Lo studio sarà allestito come un grande magazzino della televisione, pieno di rimandi ai più famosi reality e talent televisivi, tra pezzi di scenografie dei programmi passati, troni girevoli e il confessionale dove Lucci intervisterà il personaggio protagonista di ogni puntata.



